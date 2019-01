El expresidente Alberto Fujimori fue dado de alta este miércoles por los médicos que lo tratan en la clínica limeña Centenario Peruana Japonesa y ahora volverá a la cárcel, confirmaron el miércoles las autoridades gubernamentales.

La orden de alta médica permitirá que Fujimori retorne a prisión donde estuvo internado una década, indicó a The Associated Press un importante funcionario del gobierno enterado de la decisión pero que pidió el anonimato por no estar autorizado para declarar.

El expresidente continuará cumpliendo su condena de 25 años de prisión por su autoría intelectual en el asesinato de 25 peruanos a manos de militares durante su gobierno en la década de 1990.

Horas antes de la navidad de 2017, Fujimori recibió un indulto humanitario otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien lo liberó de su condena provocando inusuales marchas que se extendieron hasta el Año Nuevo y continuaron los primeros días de 2018.

Los familiares de los asesinados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a la justicia peruana a revisar el indulto, el cual se anuló en octubre de 2018. De inmediato Fujimori se internó en la clínica limeña “Centenario Peruano Japonesa” de donde probablemente irá a la cárcel la tarde del miércoles, indicó la fuente a la AP.

El viernes el juez supremo Jorge Salas indicó en una resolución judicial que correspondía a los médicos de la clínica “determinar el alta médica” para que luego Fujimori vuelva a ser encarcelado. La decisión del juez surgió luego de que un grupo de médicos de la fiscalía examinara al expresidente y determinara que se encuentra “clínica y hemodinámicamente estable”, pero que tiene dolencias cardiacas y de presión alta.

La AP llamó a la clínica en busca de comentarios pero no obtuvo respuesta.

Fujimori, de 80 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000. Junto a su condena por asesinato tiene otras tres sentencias por corrupción.