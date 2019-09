La dominicana Ana Julia Quezada reconoció este martes, en el juicio que se le sigue en España por asesinato, que mató al niño de ocho años Gabriel Cruz, hijo de su entonces pareja, pero aseguró que lo hizo de forma involuntaria y se ve "inocente".

En su declaración durante la segunda jornada del juicio que tiene lugar en Almería (sureste), Quezada recalcó entre lágrimas su versión de que el niño estaba jugando con un hacha y, al decirle que tuviera cuidado, él le dijo que era "fea", no era su madre y que se volviera a su país.

"Vi a Gabriel con un hacha. Le dije: 'Déjala que te puedes hacer daño'. Empezó a gritar: 'a mí no me mandas que no eres mi madre. Eres negra, fea, tienes la nariz fea, no quiero que estés con mi padre. Quiero que mi padre se case con mi madre. Quiero que te vayas a tu país', declaró Quezada, de 45 años, sobre el suceso ocurrido el 27 de febrero de 2018, y que causó una conmoción nacional en España.

"Simplemente le tapé la boca, no quería hacerle daño al niño, quería que se callara",dijo la mujer.

El pequeño Gabriel fue buscado durante doce días de su casa de Níjar, una zona rural de la provincia de Almería.

Tras una búsqueda que implicó a miles de persona, la acusada fue detenida con el cadáver del niño en el maletero de su automóvil, después de que lo hubiera desenterrado para cambiarlo de lugar.

Tras ser detenida, confesó ser la autora de la muerte, aunque aseguró que no quiso hacerlo, y en su declaración de este martes mantuvo esa versión.

La acusada afirmó ante el tribunal que utilizó las dos manos para asfixiar al niño, aunque no recuerda si ejerció una fuerza "desproporcionada" para callarle, ya que "fueron momentos muy rápidos, estaba muy nerviosa".

"Le tapé la boca y la nariz con la mano, de lo demás no me acuerdo, cuando lo dejé ya no respiraba", añadió.

Explicó que después tuvo "mucho miedo", se quedó "paralizada" y "no sabía que hacer", porque "nunca he tenido intención de hacerle daño a Gabriel", por lo que insistió en que se ve "inocente".

En cambio, la acusación aseguró el lunes, durante la primera sesión del juicio, que los exámenes forenses apuntan a que la acusada primero golpeó repetidamente al menor y luego lo asfixió al ver que todavía respiraba.

Quezada, que se encuentra encarcelada de forma preventiva desde su detención, afronta la posibilidad de ser condenada a la pena de prisión permanente revisable, la máxima condena que contempla la ley española, prevista para asesinatos especialmente graves.

Un jurado de siete mujeres y dos hombres será el que dirima si cometió un asesinato o un homicidio accidental.

Ana Julia Quezada llegó a España en 1995 y se instaló en Burgos, al norte de España, junto a una hija. Posteriormente se casó y tuvo otra niña.

La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de una vivienda de Burgos, a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental. Años más tarde se mudó al sur donde conoció al padre de Gabriel.

Aseguran que el niño agonizó “entre 45 y 90 minutos” antes de morir

Francisco Torres, el abogado de la familia del niño Gabriel Cruz, estuvo agonizando entre 45 y 90 minutos desde que su presunta asesina, Ana Julia Quezada, le propinase los primeros golpes hasta que le asfixiara.

Torres aseguró esto basándose en informes de forenses privados durante la primera sesión del juicio por la muerte del pequeño de ocho años en la Audiencia Provincial de Almería, según informó el diario español El País.