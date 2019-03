La muerte de Gabriel Cruz, un niño de ocho años que fue asesinado por su madrastra hace justo un año, conmocionó a toda España. A través de una conferencia de prensa que ofrecieron a los medios españoles, los padres del niño, conocido como "el Pescaíto", relataron el infierno en el que se ha convertido su vida desde que Ana Julia Quezada, su madrastra, le arrebatara la vida a su hijo.

"Estamos empezando a ver luz después de un año, lo que más fuerte nos mantiene es el juicio, vamos a solicitar la máxima pena que exista para este tipo de crímenes, que es la prisión permanente revisable", cuenta Patricia Ramírez, la madre del pequeño. Mientras tanto, Angel David Cruz, el padre del niño confiesa: "Se me pasa en alguna ocasión por la cabeza el suicidio, lo que más echo de menos ahora es estar con mi hijo".

El 27 de febrero de 2018, el pequeño salió de la vivienda de su abuela (Nijar, Almería) después de comer hacia la casa de sus primos. A pesar de que la residencia se encontraba a muy cerca, nunca llegó.

Durante el trayecto, Gabriel se encontró con la pareja de su padre, Ana Julia Quezada. A pesar de que no mantenían una buena relación, la mujer lo convenció de subir a su vehículo. Tras conducir hasta una finca cercana y de discutir con el niño, la mujer acabó con la vida de Gabriel.

Lo indignante del suceso estuvo en el comportamiento de la asesina confesa, quien durante 13 días actuó como si nada, incluso participó en su búsqueda.

Según relata el diario español El País, los progenitores de Gabriel van a solicitar de nuevo que todo lo investigado en Burgos, respecto de la extraña muerte de la hija de cuatro años de la asesina confesa mientras se encontraba a su cuidado, sea incorporado a la vista oral que comenzará en breve.

"Todo el historial de lo ocurrido en Burgos, haya prescrito o no, tiene mucho que ver con el caso de nuestro hijo", consideran los padres de Gabriel.

Según El País, ya lo pidieron en el periodo de instrucción, pero no fue admitido. La niña de cuatro años murió al caer por una ventana en 1996 y, a pesar de las dudas, el caso se cerró como una muerte accidental.

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de su hijo, Patricia y Ángel quisieron hacer un balance de todo que que pasó en este periodo de tiempo. La mujer confesó que su vida tuvo un cambio radical y que le ha sido muy complicado retomar su actividad profesional.

Ramírez explicó que intentó volver a la vida laboral que está relacionada con la actividad física y la animación deportiva, pero que que "tiene una repercusión pública tan grande que me ha sido imposible. No he podido volver y sigo de baja”. Además, relató que tuvo que abandonar la casa donde vivía y mudarse a una nueva.

Por su parte, Ángel sí ha vuelto a trabajar. “Me está sentando bien para evitar tantos pensamientos que me vienen sobre qué podía haber hecho yo por evitar esto. Necesitaba centrarme en mi trabajo para no martirizarme”. Sin embargo, el hombre confesó que en ciertas ocasiones lo embargan "sentimientos de culpabilidad”.

Ambos dijeron que siguen teniendo apoyo profesional en el aspecto emocional y psicológico y que es algo que los ayuda a "aguantar el dolor de su ausencia”.

Por su parte, la dominicana Ana Julia Quezada se lamentó del asesinato y relató los hechos como si fuera un homicidio imprudente, lo que es la vía argumental de su defensa.