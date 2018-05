Un periodista ruso sumamente crítico del Kremlin fue asesinado a disparos este martes en la capital ucraniana y la policía nacional indicó que asumen que su muerte está relacionada con su labor periodística.

La esposa de Arkady Babchenko lo encontró sangrando en el edificio de apartamentos en el que vivían en Kiev y llamó a una ambulancia, pero Babchenko falleció camino al hospital, señaló la Policía ucraniana.

La víctima recibió varios impactos de bala por la espalda, afirmó la Policía.

“La primera, y la más obvia, de las versiones es su actividad profesional”, dijo el jefe de Policía de Kiev Andriy Krishchenko en comentarios televisados.

Harlem Desir, representante de libertad de prensa en la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, dijo que estaba “horrorizado” por el fallecimiento de Babchenko.

“Hago un llamado a las autoridades ucranianas a conducir de inmediato una investigación total”, escribió en Twitter.

