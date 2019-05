Este 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, y en varios países se realizan marchas sindicalistas para exigir mejores condiciones y más derechos laborales, algunas de ellas pacíficas y otras no tanto.

Tal es el caso de lo ocurrido en Francia, donde dos horas antes de que se iniciara la marcha de los trabajadores ya se registraban incidentes con gases lacrimógenos en París.

Esto luego de que las autoridades francesas respondieran al llamado de los "black blocs" (militantes anticapitalistas y antifascistas vestidos de negro y con la cara cubierta) en las redes sociales a transformar París en la "capital de los disturbios".

A esto se sumó el intento de los "Chalecos amarillos” por revivir el movimiento en el marco del Día Internacional del Trabajo, aunque la Policía intentó dispersar a estos grupos desde las primeras horas.

Esto es hoy, 1ro de mayo en Francia... No es en ningún país de AL pic.twitter.com/OdGHLcLgQo — Rafa Montejo (@rafamd2010) 1 de mayo de 2019

En Chile, varios manifestantes también se enfrentaron con la policía este miércoles en Santiago.

Aunque algunos vehículos policiales fueron agredidos durante las protestas, las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y se registraron algunos arrestos.

#Sucedioasi: simpatizantes izquierdistas en #Chile realizan protestas el hoy #1M #DiaDelTrabajador, exigiendo mejoras al sistema del actual gobierno. Carabineros controlan la situación luego de que los protestantes realizarán destrozos e incendios. #Venprensainforma pic.twitter.com/QX2gG74NEA — Venezolana de Prensa (@VENPRENSA) 1 de mayo de 2019

En tanto, en Sri Lanka los principales partidos políticos desconvocaron las marchas por motivos de seguridad, tras la cadena de ataques suicidas reivindicada por el grupo extremista Estado Islámico que dejó 253 muertos el Domingo de Pascua, según reveló AP.



Por otra parte, en Cuba miles de personas aprovecharon esta jornada para expresar su rechazo a las nuevas sanciones de Estados Unidos, calificándolas como las más duras en décadas.

De acuerdo con EFE, la marcha, que duró un par de horas, se desarrolló en un ambiente festivo con consignas políticas y música, algunos bailes entre los asistentes e incontables banderas y pancartas, con el lema "Unidad, compromiso y victoria".

#Cuba #1Mayo Unidad, compromiso y victoria pic.twitter.com/1FNAeN2976 — Xenia Balón (@xeniadcuba) 1 de mayo de 2019

En Ecuador, varios miles de trabajadores se manifestaron en Quito, convocados por los principales sindicatos para protestar por un reciente acuerdo con el FMI, pedir más lucha contra la corrupción y reivindicar un trabajo digno.

Durante la manifestación de los sindicatos y de los "chalecos amarillos" en Francia, fueron arrojados varios proyectiles a la Policía antidisturbios. (Agencia EFE)

A su vez, las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y decenas de arrestos. (Agencia EFE)

Un manifestante herido es evacuado por los servicios de emergencia durante las protestas en Francia. (Agencia EFE)

Varias personas lanzan una figura del presidente francés, Emmanuel Macron, durante la manifestación. (Agencia EFE)

Algunos grupos de manifestantes también se enfrentaron con la Policía en Santiago, Chile. (Agencia EFE)

Los vehículos policiales fueron agredidos en medio de las protestas. (Agencia EFE)

En este caso, las autoridades también respondieron con varios arrestos. (Agencia EFE)

Un manifestante con un traje púrpura de Darth Vader marcha durante una protesta sindical para conmemorar el Día del Trabajo en Basilea, Suiza. (The Associated Press)

Trabajadores de la construcción, conductores de autobuses, trabajadores independientes y personal doméstico de Filipinas e Indonesia, se unieron a una marcha del Día del Trabajo en el centro de Hong Kong. (The Associated Press)

En México también se realizaron protestas durante esta jornada, en la cual una de las exigencias fue evitar el acoso sexual contra las mujeres en el ambiente laboral. (Agencia EFE)

En Cuba, decenas de miles de personas marcharon bajo el liderazgo de su presidente, Miguel Díaz-Canel, y el exmandatario y aún líder del Partido Comunista, Raúl Castro. (Agencia EFE)

Una mujer muestra una foto de Fidel Castro en el desfile por el Día Internacional del Trabajo, en La Habana. (Agencia EFE)

Los participantes de las tradicionales celebraciones del Primero de Mayo, organizadas por los socialdemócratas austriacos y los sindicatos, caminan con banderas y una banda en Viena, Austria. (The Associated Press)

Miles de manifestantes protestaron en Manila, Filipinas, exigiendo un aumento del salario mínimo diario. (Agencia EFE)

Además, pidieron el fin de la contractualización laboral y la ampliación de la licencia de maternidad. (Agencia EFE)

Manifestantes llevan una figura burlándose del presidente filipino Rodrigo Duterte. (Agencia EFE)

Vista general de una vía vacía en Buenos Aires, Argentina, durante el Día Internacional del Trabajo, en el que se realiza un paro del sector del transporte. (Agencia EFE)

En República Dominicana, cientos de manifestantes participaron en una marcha hasta el Congreso Nacional en Santo Domingo para expresar sus demandas. (Agencia EFE)

Aunque las autoridades estaban atentas a cualquier acción, la jornada transcurrió sin violencia. (Agencia EFE)

En Ecuador, miles de personas se concentraron en las calles de Quito, convocadas por los principales sindicatos. (Agencia EFE)

Los manifestantes protestaron por un reciente acuerdo con el FMI, además de pedir más lucha contra la corrupción y reivindicar un trabajo digno. (Agencia EFE)

En Camboya, los trabajadores organizaron una manifestación en la capital para pedir al gobierno que facilite los sindicatos en el país. (Agencia EFE)

Miembros de la Confederación de Sindicatos de Corea del Sur participaron en una marcha convocada en Séul. (Agencia EFE)

Cerca de 30,000 personas protestaron para pedir una reforma que mejore las condiciones laborales. (Agencia EFE)

Los principales partidos políticos de Sri Lanka cancelaron las manifestaciones debido a preocupaciones de seguridad después de los ataques en Pascua. (The Associated Press)

Con una gran bandera de Ecuador, los representantes sindicales pidieron estar "unidos contra la burguesía" y dramatizaron una escena en la que un militar sometía a campesinos sin escucharlos.

La marcha por el día internacional del trabajo se acerca al centro histórico de Quito. Las centrales sindicales rechazan la política económica del gobierno, especialmente el acuerdo con el #FMI pic.twitter.com/FeiAMoiknl — Paul Romero (@mromerorivera) 1 de mayo de 2019

En Bangladesh, cientos de empleados de fábricas textiles ysindicalistas protestaron en Daca por una mejora de las condiciones laborales, lo mismo que en Hong Kong, donde trabajadores de la construcción, conductores de autobús y empleadas domésticas se sumaron a la manifestación.

A su vez, miles de trabajadores salieron a las calles en Indonesia exigiendo aumentos salariales, mejores beneficios y la mejora de las condiciones laborales en la mayor economía del sudeste asiático.