El ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y que el jueves fue apuñalado durante un acto electoral, afirmó este viernes que se encuentra bien y se recupera de las heridas, en su primer mensaje personal en las redes sociales.

"Estoy bien y recuperándome", afirmó el polémico candidato en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, una red social en la que es muy activo pero que estaba silenciada desde la mañana del jueves.

Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!