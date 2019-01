A pesar de que las potencias mundiales hablan de desnuclearización y de la disminución del uso de armamento, la carrera armamentista desde el año pasado ha sido un tema central en las políticas de estado de los países más desarrollados del mundo.

Ahora, el gobierno de China, que parece seguir el mismo camino que Rusia o Irán, presentó su nueva arma con la que contará sus fuerzas militares.

#ChinaDefense Close-up details of the Chinese anti-ship ballistic missile DF-26 show the missile can greatly adjust its position mid-flight to accurately attack a moving aircraft carrier, experts said Sunday. @CNN https://t.co/aoQi5tGvXx pic.twitter.com/IoevU50iJ5