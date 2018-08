Fredericton, Canadá — Cuatro personas, entre ellas dos policías, murieron a tiros hoy en un complejo residencial en Fredericton, en el este de Canadá, y un sospechoso fue detenido, dijeron las autoridades.

La Policía local dijo que no daría a conocer por el momento los nombres de los agentes muertos en un caso inusual de violencia armada en la provincia de New Brunswick.

