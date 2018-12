Con mensajes en español e inglés, que hacen alusión a las víctimas del cartel de Medellín, se encontraron ayer los turistas que a diario acuden al abandonado edificio Mónaco, antigua casa de la familia de Pablo Escobar, ubicada en El Poblado, en el suroriente de Medellín (Colombia).

Las imágenes del excandidato a la presidencia Luis Carlos Galán, del general de la Policía Valdemar Franklin Quintero y el periodista Guillermo Cano sobresalen junto a mensajes como: “Respeta nuestro dolor, honra nuestras víctimas”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que esta acción forma parte del proceso de demolición del edificio que ocurrirá el 22 de febrero del próximo año y que se configura como la apuesta de la Administración para darle otro sentido a la historia de violencia causada por el narcotráfico.

El enfoque principal de la estrategia apunta a la población extranjera. It’s not fiction, it is reality (No es ficción, es realidad), puede leerse en la parte lateral del edificio que refleja con crudeza que la violencia en Medellín no se parece a la ficción mostrada en las series y películas. Justamente, esta fue una de las razones principales para derrumbar el sitio que, para Gutiérrez, se estaba convirtiendo en un atractivo turístico que no respetaba a las víctimas.

Luego de ser demolido, el edifico Mónaco será convertido en un espacio público dedicado a la memoria de las víctimas. Las ideas para la construcción van desde museos o bibliotecas hasta un parque público. En total fueron unas 460 propuestas recolectadas a través de talleres comunitarios realizados con vecinos del sector, que dicen sentirse incómodos con la llegada masiva de turistas y la imagen que el edificio proyecta ante el mundo.

Hoy, el proceso de selección de la idea ganadora está en trámite mediante un concurso internacional realizado por la Alcaldía que cuenta con el acompañamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Se espera que el proyecto ganador sea dado a conocer el próximo jueves 13 de diciembre.

Desde hoy, empleados de Atila, empresa que realizará la implosión en febrero, cumplen trabajos logísticos dentro de la edificación que resistió el ataque de un carro bomba cargado con 80 kilos (176 libras) de dinamita en enero de 1988. El ataque fue obra del cartel de Cali.

Vecinos del lugar apoyan la idea y algunos ciudadanos compartieron la imagen del edificio en sus redes sociales.

Para Gutiérrez, los mensajes en la fachada de la estructura de siete pisos servirán para que “esas personas que hacen famosos los ‘narcotours’ (visitas guiadas a los lugares importantes en la vida de Pablo Escobar), ya no solo se encuentren con un edificio en ruinas sino con mensajes que inviten a la reflexión”.