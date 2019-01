La gente le gritaba “¡ju-ra-mento, ju-ra-mento!”, y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, después de un breve discurso, dio el paso y se juramentó como “presidente encargado” de la República de Venezuela, que este jueves amanece con dos gobernantes.

Sin banda presidencial, pero rodeado de cientos de miles de personas que salieron a las calles de Caracas, primero dijo: “Para que no quede ninguna duda, hoy doy el paso con ustedes, levantemos la mano derecha”, y se escuchó un estruendo impresionante.

“Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomo ante Dios todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.

Su juramentación, el reconocimiento posterior del gobierno de Estados Unidos, y luego la cascada de otros ejecutivos de la región –incluido Colombia, que ha tenido un liderazgo clave– marcan un antes y un después en la historia venezolana reciente, pero llenan al país de incertidumbre, pues en un mismo país conviven un presidente con todo el poder y el respaldo de la Fuerza Armada Nacional y de las instituciones chavistas, pero con un menguante apoyo popular, y otro, con amplio reconocimiento internacional, con creciente apoyo popular, pero sin ningún poder.

Como apuntan algunos analistas: uno sin legitimidad, pero con poder real de fuego. Y otro legítimo, pero sin mecha.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK