Desde que se dictó su condena y su respectivo ingreso a prisión, la figura de Joaquín "El Chapo" Guzmán sigue generando controversias y polémicas.

Las actividades delictivas que se le atribuyen a sus hijos, Ovidio e Ivan Archivaldo, sumado a la exposición mediática de su esposa, Emma Coronel, parecen incrementar aún más la figura del exjefe del cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" es una persona respetuosa que genera confianza, así lo describió su esposa Emma Coronel en una entrevista con la emisora Telemundo.

Actualmente el capo sinaloense cumple su condena en una cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, pese a eso su esposa dice que desde que lo vio por primera vez le inspiró confianza, relata.

Según reporta el diario mexicano La Vanguardia en relación a la entrevista, Emma Coronel aclaró que conoció a su ahora esposo en un baile: "Estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la pista y bien coqueto me sonrió".

Coronel agregó que más tarde se acercó una persona a ella y le dijo: "Que dice el señor que, si quieres bailar con él y yo: 'ah ok, por supuesto'".

En la entrevista, la mujer del narcotraficante mexicano explicó que fue hasta un año después, el 2 de julio de 2007, se reencontraron en Canelas, estado de Durango (noroeste). En esa fecha Emma cumplió la mayoría de edad y contrajo matrimonio.

"¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática (conversación), su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar", dijo Coronel.

La boda entre Coronel y Guzmán no fue un evento de grandes magnitudes, recuerda Emma Coronel. "Fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso". Todo esto ante rumores que aseguran que los festejos por el matrimonio de Emma y "El Chapo" duraron dos días.