La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los seis acusados a penas de entre 10 y 12 años por abuso sexual y abuso sexual continuado a una menor, pero no contempla, como pedía la Fiscalía, elevar la pena a agresión sexual, según informó este jueves el diario El País.



Según el tribunal, la llamada manada de Manresa violó por turnos a la víctima, que había tomado alcohol y drogas y estaba inconsciente, en una fábrica abandonada en el camino Torres d'en Vinyes durante un botellón (fiesta) en 2016.

Además, la Justicia determinó que el crimen fue "extremadamente intenso y especialmente denigrante", pero no se puede tipificar como agresión sexual porque la menor estaba inconsciente y no hubo violencia ni intimidación, elementos necesarios para catalogar los hechos como agresión sexual. La joven estaba inconsciente y los agresores, reza la sentencia, "pudieron realizar los actos sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existía".

La víctima tenía 14 años cuando se produjeron los hechos y el tribunal rechazó la declaración de los acusados, que aseguraban que desconocían que era menor de edad. "En el juicio oral, celebrado tres años después de los hechos, el tribunal ha podido comprobar que el aspecto físico de aquella chica sigue teniendo una apariencia de adolescente incipiente, que no llegaría aún a los 16 años", reza la sentencia. Los magistrados son tajantes: "Si no hicieron nada para cerciorarse de este dato fue porque les resultó indiferente".

Además, los cinco procesados deberán indemnizar con 12,000 euros ($13,400) a la víctima, de forma conjunta y solidaria, por las secuelas sufridas por la violación, que cree "fue extremadamente intensa y especialmente denigrante" para una menor que, además, "se encontraba en situación de desamparo".

En tanto, la declaración de una amiga de la víctima (de quien se preservó la identidad) fue esencial para el esclarecimiento del caso. Según publica el diario El Mundo, la mujer aseguró que uno de los procesados -Bryan Andrés M.- se llevó entonces a una caseta (pequeña habitación) adjunta a la nave (edificación) a la chica (joven), cuya condición de menor de 16 años "no pasó desapercibida a ninguno de los congregados", y abusó sexualmente de ella, tras loque animó a hacerlo a cuatro de sus amigos.

Posteriormente, dos de los procesados -Bryan Andrés M. y Maikel P., condenados a doce años- obligaron a la menor que le realizara otras prácticas sexuales.