Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países considera el presidente interino de Venezuela, advierte en una entrevista que emitirá CNN en Español el próximo domingo que el éxodo de venezolanos puede llegar “fácilmente” a ocho millones de personas en 2020 si no se “toman correctivos”.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en exclusiva con el periodista de origen argentino Andrés Oppenheimer sobre una serie de temas clave de la crisis venezolana, incluido el éxodo y el diálogo, ahora interrumpido, con el Gobierno de Nicolás Maduro, de quien dijo que “naturalmente” no confía.

CNN en Español difundió este jueves un adelanto de la entrevista exclusiva que el programa “Oppenheimer presenta” difundirá el 18 de agosto a las 20:00, hora del este de EE.UU.

Al ser preguntado sobre la postura de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en contra de las llamadas Conversaciones de Oslo, Guaidó dijo que no confían en Maduro porque “en anteriores ocasiones, como en el caso de República Dominicana, se ha burlado de los venezolanos”.

Sin embargo, dijo que, al igual que el llamado Grupo Internacional de Contacto, los escenarios de negociación y diálogo son “espacios para articular una gran estrategia de presión a una dictadura”.

“Por eso es tan importante la presión diplomática y la presión internacional, la movilización de calle y diferentes aspectos, como el espacio de mediación del Reino de Noruega”, subrayó.

Guaidó indicó que, según estimaciones, pues no hay “cifras específicas”, entre 4,7 millones y 6 millones de venezolanos están fuera del país “en este momento”. “Una estimación bastante amplia pero que podría llegar a 8 millones fácilmente el próximo año si no tomamos correctivos, con lo que implica el impacto en la región, con lo que implica a lo interno de Venezuela, no solamente para la lucha democrática sino para recuperar y rescatar a nuestro país”, destacó.

Agregó que se está trabajando para generar oportunidades a través de un programa que ha denominado “Vuelve a casa”.