Nicolás Maduro avanzó este martes contra la oposición y le arrebató los fueros al diputado Juan Guaidó, quien en enero asumió como presidente encargado y fue reconocido por más de 50 países.

Sin embargo, el jefe del Parlamento dijo que la autorización de un enjuiciamiento en su contra aprobada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es una intimidación que no lo detendrá.

No nos detendremos ante la amenaza. Este sábado llamo a la protesta estratégica y organizada en toda Venezuela.



Vamos a insistir en protestar cuando se vaya la luz o no haya agua, en la #OperaciónLibertad y en lograr el cese definitivo de la usurpación.



¡No hay vuelta atrás! — Juan Guaidó (@jguaido) 3 de abril de 2019

Asimismo, Guaidó pidió a los ciudadanos reaccionar con "protesta estratégica organizada" desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad", una actividad con la que el antichavismo busca aumentar presión contra Maduro, al que consideran un mandatario ilegítimo.

"En caso de que me secuestren, están dejadas la ruta, las instrucciones y el plazo para la lucha. No queríamos llegar a este momento. Hablamos del 187 y la responsabilidad de proteger, pero sabemos que eso depende de nuestros aliados. Lo que depende de nosotros es mantenernos unidos y movilizados", indicó de acuerdo con lo publicado por el diario El Nacional.

Juan Guaidó ya había expresado anteriormente que si es privado de su libertad, la oposición debe seguir el plan trazado de buscar la salida de Maduro del poder, disponer un gobierno de transición y convocar a elecciones libres.

"No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga", dijo el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara un exhorto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió quitarle la inmunidad parlamentaria.

El decreto constituyente aprobado este martes por la unanimidad del foro chavista establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento" de Guaidó sin hacer mención formalmente el término inmunidad que, según la constitución vigente, solo puede ser levantada con autorización del Parlamento.

El líder opositor dijo que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe" y que sus argumentos de hoy fueron "ridículizables" pero, matizó, eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.

"No es poca cosa ni estoy minimizando la atrocidad que están haciendo (...) no estoy minimizando el riesgo de hacer política (...) es muy serio lo que está pasando en Venezuela", sostuvo.

Advirtió al gobierno que encarcelarle tendrá consecuencias y un costo político dentro y fuera de Venezuela pues, recordó, es reconocido como gobernante interino por más de 50 países.

"Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de estado", prosiguió.

El jefe parlamentario pidió a las Fuerzas Armadas tomar una decisión en vista de la situación.

"El permitir esto (enjuiciarle o detenerle) sería ponerse en contra de la República", dijo a los militares.