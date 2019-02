A veces la realidad supera ampliamente cualquier ficción. El pasado domingo 18 de febrero, la Policía croata anunció el hallazgo de un cuerpo dentro de una nevera en el que estuvo escondido por casi dos décadas. La víctima, Jasmina Dominic, tenía 23 años y había desaparecido en el año 2000.

Según información publicada por el diario Crónica, el hecho se descubrió porque se cortó la luz y comenzó a salir un olor nauseabundo del electrodoméstico.

La joven, oriunda de Mala Subotica, una localidad del norte de Croacia, estudiaba en esa época en la capital, Zagreb. Su cuerpo fue hallado en la casa donde vivía su hermana con su marido y tres niños.

"Suponemos que el cuerpo hallado en el congelador (nevera) es el de una joven nacida en 1977 y cuya desaparición fue señalada el 16 de agosto de 2005", explicó a los medios de comunicación el portavoz de la Policía regional, Nenad Risak.

La familia había hecho la denuncia a las autoridades cinco años más tarde del hecho.

Croatian Police Find Body in Freezer of Long-missing Woman#Croatia #JasminaDominic https://t.co/heiu3H6yo6 pic.twitter.com/gxeX4nPB48 — 7D News (@7Dnews) 18 de febrero de 2019

El padre de Dominic, fallecido hace unos años, declaró en 2011 a la prensa que su hija le había dicho en el año 2000 que iría a trabajar en un crucero y que también planeaba vivir en París. Eso podría haber explicado su prolongada ausencia, publicó el diario The Independent.



El sábado por la noche una mujer de 45 años (cuya identidad no se dio a conocer) fue detenida en el mismo pueblo de donde era oriunda Jasmina. El domingo en la tarde, la fiscalía confirmó que se trata de la hermana de la desaparecida, de acuerdo a lo publicado por el diario británico Mirror.

Officers have detained the older sister of Jasmina Dominic, who was reported missing in 2005 but was last seen in 2000 when she was 23 years old. #9Newshttps://t.co/iJPtO3R2fx — Nine News Australia (@9NewsAUS) 18 de febrero de 2019

La Policía croata precisó a través de un comunicado que la mujer detenida es sospechosa de "haber asesinado a su hermana en el año 2000 o 2001 y de haber escondido el cadáver en la nevera que se encontraba en un pasillo, en la planta baja de la casa".