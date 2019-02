El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán presentó un nuevo misil balístico denominado Dezful, ya en producción masiva en una fabrica subterránea.

El comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución iraníes, el general Mohamad Ali Yafarí, dijo en la ceremonia de presentación que el misil "tiene un alcance de mil kilómetros (620 millas)", con una capacidad de aumento hasta 1,300 kilómetros (807 millas) mediante "la introducción de nuevas tecnologías", informó la agencia local iraní ISNA.

Yafarí subrayó que "la presentación de esta ciudad de producción de misiles en las profundidades de la tierra es una respuesta a los disparates que dicen los occidentales, que creen que con las sanciones y las amenazas pueden limitarnos y prevenir nuestros objetivos a largo plazo".

Los especialistas iraníes y la fuerza aérea de los Guardianes de la Revolución "han logrado la producción masiva de misiles avanzados precisos e inteligentes, con la última tecnología, que es la culminación del progreso en el arsenal de misiles", apostilló Yafarí.

El general reiteró que la capacidad defensiva de Irán es disuasiva, está en consonancia con la seguridad nacional y no es negociable, aseguró que la República Islámica continuará con sus planes a pesar de todas las presiones y pidió a Occidente abandonar su "enemistad hacia la nación de Irán".

Dezful, "debido al tipo de material utilizado en su ojiva", tiene una alta capacidad de destrucción, afirmó el comandante.

Agregó que la República Islámica no va a iniciar ninguna guerra, pero tampoco se dejará sorprender por los enemigos: "Hemos instalado los equipos operativos y nuestras fábricas de producción en las profundidades subterráneas y de modo secreto, para que estén lejos del alcance de los enemigos", aseguró.

