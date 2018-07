Una mujer que desapareció tras ser arrastrada por una ola, habría sido encontrada en la misma playa con vida, pero 18 meses después y vistiendo la misma ropa del día del suceso.

En enero de 2017, Nining Sunarsih, de 53 años, se encontraba vacacionando con su familia en una playa de Sukabumi, en Indonesia, cuando una gran ola la arrastró hacia el mar, ante la impotencia de su hermana y su nieto que presenciaron todo.

La operación de búsqueda descartó que un cuerpo que fue hallado fuera el de Sunarsih, luego de realizar exámenes de ADN, lo que alimentó la esperanza de su familia por encontrarla con vida.

Tal como indica Daily Mail citando medios locales, hace un mes, el padre de Sunarsih comenzó a soñar con su hija perdida. Por las noches, veía cómo la mujer los estaba esperando en la misma playa.

Las reiteradas veces que vio la misma imagen en sus sueños motivaron al hombre a dirigirse con su familia hasta el lugar con la intención de encontrarla.

