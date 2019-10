La esposa del líder norcoreano, Kim Jong-un es siempre un misterio. Sus esporádicas apariciones siempre generan sorpresa y casi nunca se le ve en actos oficiales o viajes diplomáticos de su esposo.

Sin embargo, la imagen de la primera dama de Corea del Norte, Ri Sol-ju, ha aparecido en los medios estatales norcoreanos cuatro meses después de ser vista durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Pyongyang el pasado mes de junio.

En las fotos distribuida por la agencia norcoreana KCNA se ve a Ri Sol-ju caminando detrás del líder norcoreano, Kim Jong-un y acompañándolo, mientras este estaba inspeccionando un complejo turístico de la montaña sagrada de Kumgang.

Durante este viaje, Kim Jong-un ordenó el derribo de varios inmuebles de construcción surcoreana que durante años representaron un raro símbolo de colaboración entre los dos países. La acción fue acordada con la administración de Corea del Sur.

La cadena estatal norcoreana no describe como acompañante de Kim a Ri Sol-ju, pero sí indican que el líder norcoreano iba con su hermana Kim Yo-jong, entre otras personas.

Esta no es la primera vez que a la esposa de Kim no se la ve durante un largo periodo. En el 2016 varios medios estaban inquietos en torno al paradero de Ri Sol-ju, quien no había aparecido en público a lo largo de los últimos siete meses.

Otras dos extrañas "desapariciones" fueron las que protagonizó Yo-jong, hermana del líder norcoreano. La primera vez fue por 9 meses, en el 2017. En tanto, después de la última cumbre entre Kim y el presidente de EE.UU., Donald Trump, este año, a la mujer no se le vio por más de 50 días .