Los aviones son, por lo general, un medio de transporte muy seguro. Sus cabinas están completamente protegidas y limpias a la hora en que los pasajeros los abordan.

Pero un vídeo viral que se compartió en Facebook sorprendió a miles de usuarios que vieron un extraño hallazgo hecho por un grupo de viajeros. Estas personas nunca se imaginaron que dentro de una aeronave podían encontrarse con algo tan aterrador. Los asombrados pasajeros entraron en pánico al ver que un peligroso escorpión se había ocultado entre los compartidores del avión.

Las imágenes fueron grabada en el interior de la aeronave Boeing 737-800NG correspondiente al vuelo JT-293 de Lion Air. Según informa The Jakarta Post, el avión donde habitaba la criatura, cubría la ruta entre la ciudad Indonesia de Pekanbaru y la capital del país, Jakarta.

A través de la grabación de uno de los pasajeros dentro de la aerolínea se aprecia el momento preciso en que el animal aparece moviéndose por los compartidores superiores del equipaje.

El portavoz de Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, dijo que la aerolínea estaba investigando la aparición del animal venenoso dentro de la cabina del avión.

"Según nuestra observación del vídeo, parece una araña", dijo el funcionario al popular sitio de noticias de Indonesia Kompas.com. Sin embargo, una fotografía, que también se publicó en YouTube, parecía mostrar un pequeño escorpión conocido localmente como "kalajengking".





Danang dijo que después de recibir información sobre el descubrimiento, el personal de tierra de la aerolínea verificó la cabina de manera exhaustiva pero no encontró nada.

"Para garantizar la seguridad y la comodidad (de los pasajeros) durante el vuelo, el avión fue examinado adecuadamente para eliminar cualquier posible amenaza de plagas", agregó.

Desde la compañía aérea agregaron que el vuelo JT-293 había estado bien preparado antes de partir y que el avión Boeing 737-800NG había superado los controles previos al vuelo y había sido declarado seguro para volar.

El pasajero Karim Taslin publicó una foto del animal adentro del avión en Instagram: "Evento inesperado en el vuelo Lion Air JT 293, Pku-Jkt, 14 de febrero de 2019. De repente, un escorpión apareció en el área de almacenamiento de equipaje sobre el asiento, justo encima de mi cabeza. Ojalá Lion Air esté tomando medidas serias para manejarlo".

Ver esta publicación en Instagram Kejadian tak terduga pada penerbangan Lion Air JT 293, Pku-Jkt, 14 Feb 2019. Tiba-tiba muncul kalajengking (scorpion) di tempat penyimpanan bagasi di atas tempat duduk. Persis di atas kepala saya. Semoga ada langkah penanganan yang serius dan pihak Lion Air. “To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email to: [email protected]" #kalajengkingdipesawat #kalajengkingdilionair #hororkalajengkinglionair #terbangbersamakalajengking #scorpionatlionair #flightwithscorpion Una publicación compartida por Karim Taslim (@karimtaslim) el 14 de Feb de 2019 a las 6:24 PST

Una vez en tierra, Taslin le dijo al diario local Strait Times que "el escorpión apareció sobre nuestro asiento cuando un pasajero sacó su equipaje del compartimento".

Miles de usuarios de las redes sociales en donde se difundió el vídeo no dudaron en compartir sus comentarios en la publicación, donde indicaron que la "aerolínea debería ser más precavida" o que "los pasajeros expusieron sus vidas", entre otros.