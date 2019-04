En torno a 1,100 arquitectos franceses e internacionales y expertos en patrimonio pidieron el lunes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se tome el tiempo necesario para asegurar un buen trabajo de reconstrucción tras el incendio en la catedral de Notre Dame.

En una columna publicada por el diario francés Le Figaro, urgieron a Macron a “dejar que los historiadores y expertos tengan tiempo para el diagnóstico antes de decidir sobre el futuro del monumento”.

A pesar de la destrucción, el altar y la cruz de la catedral permanecieron a salvo. (The Associated Press)

Dos grandes agujeros se pueden observar a simple vista en la cúpula de la Catedral de Notre Dame. (The Associated Press)

Las llamas y el humo afectaron la nave central de Notre Dame, aunque sus columnas no sufrieron daños estructurales. (The Associated Press)

Bomberos de París ingresan a la nave de la catedral de Notre Dame tras el incendio. (The Associated Press)

Los bancos de la catedral resistieron estoicamente al fuego y al humo. (Agencia EFE)

Las baldosas de Notre Dame resultaron casi intactas, a pesar del fuego y del material que cayó sobre ellas, producto de la destrucción del techo. (Agencia EFE)

Vista interior de los tres rosetones de la catedral, después del incendio. Estas piezas, de incalculable valor y belleza, se mantuvieron sin sufrir alteraciones. (Agencia EFE)

Vista del techo de la catedral de Notre Dame desde el interior después del incendio. (Agencia EFE)

Varios operarios evalúan los daños en el interior de la Catedral de Notre Dame después del incendio. (Agencia EFE)

Un bomberos trabajan en la extinción del incendio de la Catedral de Notre Dame. (Agencia EFE)

Los expertos pidieron una estrategia bien estudiada, considerada y ética y advirtieron en contra de un “plan político” basado en la rapidez.

El gobierno francés presentó la semana pasada una propuesta de ley para acelerar la reconstrucción, que permitiría a los trabajadores saltarse algunos procedimientos corrientes en las renovaciones.