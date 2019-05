Nueva York - El renombrado arquitecto chino-estadounidense I.M. Pei, ganador del prestigioso premio Pritzker y diseñador de la pirámide de cristal del Museo Louvre, entre otras estructuras, falleció a los 102 años de edad, informó ayer The New York Times.

El diario apunta que Pei, que inició su larga carrera trabajando para una compañía inmobiliaria de Nueva York, murió en la noche del miércoles, según reveló uno de los hijos del arquitecto, Li Chung Pei, en una llamada telefónica.

Pei, conocido especialmente por la pirámide de entrada del Museo del Louvre en París y por el Edificio Este de la Galería Nacional de Arte de Washington, fue contratado por William Zeckendorf, un importante empresario de la construcción de Nueva York, en 1948, poco después de graduarse de la Universidad de Harvard.

Pei se dedicó inicialmente a supervisar los proyectos de la compañía de Zeckendorf, Webb & Knapp, que construía importantes rascacielos en la Gran Manzana, una plataforma que utilizó para formar en 1955 su propia compañía, I. M. Pei & Associates.

Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, et les équipes du musée, expriment leur profonde tristesse à l’annonce du décès de I. M. Pei. Architecte visionnaire à la carrière exceptionnellement longue et riche, il aura durablement marqué le musée.



Aunque esta empresa inicialmente se dedicaba a proyectos de Zeckendorf, para 1960 Pei, conocido por su discreto pero competitivo carácter, había empezado a ganar importantes concursos para construir, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Colorado (1967), así como el Museo de Arte de Everson de Syracuse (en el Estado de Nueva York) y el Centro de Arte Des Moines (Iowa), ambos en 1968.

Estos fueron los primeros museos de una larga serie, entre los que destacó, además de sus diseños para el Museo de Washington y el Louvre, el Museo de la Fama del Rock and Roll en Ohio (1995), también una gran estructura hecha en cristal.

Uno de sus últimos sorprendentes museos fue el de Arte Islámico de Doha (Qatar) que diseñó en 2008, un proyecto que tomó como una oportunidad para aprender de una cultura que desconocía y cuyo estudio le llevó a viajar por todo el mundo visitando ejemplos de arquitectura islámica.

Además de museos, el arquitecto diseñó salas de conciertos, estructuras académicas, hospitales, torres de oficinas, y edificios públicos como el Ayuntamiento de Dallas (1977), la Biblioteca John F. Kennedy de Boston (1979), y el Pabellón Guggenheim del Hospital Moint Sinai de Nueva York (1992).