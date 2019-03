La aerolínea Ethiopian Airlines confirmó que las víctimas mortales de un accidente aéreo reportado en la mañana de hoy, domingo, eran canadienses, chinos, estadounidenses, entre otras nacionalidades.

Previamente, las autoridades habían dicho que 32 kenianos y nueve etíopes habían muerto.

Ethiopian Airlines Group press conference on flight ET 302 accident Posted by Ethiopian Airlines on Sunday, March 10, 2019

Ahora, el director general de Ethiopian Airlines y el ministro de Transporte de Kenia agregaron 18 canadienses, ocho chinos, ocho estadounidenses, ocho italianos, siete franceses, siete británicos, cinco holandeses, cuatro indios y cuatro eslovacos.

La aerolínea dijo que murieron las 157 personas que iban a bordo.

Por el momento, no estuvo claro qué causó el siniestro poco después del despegue del aeropuerto Bole del Boeing 737-8 MAX, que era nuevo y había sido entregado a la compañía en noviembre, según los registros.

Ethiopian Airlines, de propiedad estatal y que está considerada ampliamente la aerolínea mejor gestionada de África, se autoproclama la mayor del continente.

Según un comunicado de la empresa, se cree que 149 pasajeros y ocho miembros de la tripulación iban a bordo del Boeing 737 que se estrelló seis minutos después de partir de Adís Abeba en dirección a la capital de Kenia, Nairobi.

El siniestro ocurrió cerca de Bishoftu, o Debre Zeit, a unas 31 millas al sur de la capital etíope a las 08:44 de la mañana, agregó.

El avión mostró una velocidad vertical inestable tras el despegue, señaló Flightradar 24, un grupo que monitorea al tráfico aéreo, en Twitter. La visibilidad de la zona parecía ser clara.

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.



Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC



Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb — Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2019

Las familias en duelo se congregaron en el aeropuerto Bole. Un comunicado de la oficina del primer ministro etíope ofreció sus “profundas condolencias” a los afectados.

El ministro de Transporte de Kenia, James Macharia, dijo a reporteros que las autoridades no habían recibido aún el manifiesto con la información sobre los pasajeros.

"Mis oraciones van para todas las familias y conocidos de los que iban en el avión”, declaró el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta.

El último accidente mortal de un avión de pasajeros de Ethiopian Airlines fue en 2010, cuando uno de sus aparatos se estrelló minutos después de despegar de Beirut matando a las 90 personas a bordo.