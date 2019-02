La Policía indonesia reconoció que algunos de sus agentes utilizaron a una serpiente viva para aterrorizar a un hombre de la región de Papúa después de que comenzó a circular un vídeo por internet en el que se veía a un hombre gritar de terror mientras su interrogador reía.

La Policía de Papúa, la región más oriental de Indonesia, ofreció disculpas, pero también intentó justificar las acciones de los agentes al afirmar que la serpiente no era venenosa y que no habían golpeado al hombre, sospechoso de robo.

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.



Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO — Veronica Koman (@VeronicaKoman) 8 de febrero de 2019

En las imágenes se puede apreciar a un hombre que grita y un policía que lo insulta. "¿Cuántas veces robaste teléfonos celulares?", grita. "Solo dos veces", responde.

El policía parece querer colocar la serpiente en la boca del sospechoso mientras que sus compañeros se ríen.

La Policía indicó que el incidente con el presunto ladrón ocurrió recientemente, durante un operativo contra delitos menores en el distrito Jayawijaya.

Veronica Koman, abogada especializada en derechos humanos, denunció este domingo que esos métodos de interrogación equivalían a tortura y violaban las políticas de la policía, así como varias leyes. Dijo que era el más reciente de varios reportes de policías y militares que utilizan serpientes para aterrorizar a papuanos detenidos, y sintomático de una cultura de racismo contra los indígenas de Papúa.

Sam Lokon, miembro del Comité Nacional de Papúa Occidental, que promueve independizarse de Indonesia, fue colocado en una celda con una serpiente y también golpeado tras ser arrestado en enero, señaló Koman. Indonesia tomó el control de la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, antigua colonia holandesa, en 1960.

La difusión del vídeo obligó a la policía a ofrecer una disculpa “muy inusual” en ellos, dijo Koman, al tiempo que criticó el intento por justificar lo sucedido.

El vídeo de un minuto y 20 segundos muestra a la serpiente color café oscuro, de al menos dos metros de largo, enrollada alrededor del cuello y la cintura del hombre esposado.

Josef Benedict, investigador de la organización de derechos humanos Civicus, dijo al diario británico The Telegraph que "el uso de una serpiente por parte de la policía indonesia es extremadamente inquietante. A lo largo de las décadas, las fuerzas de seguridad indonesias han respondido brutalmente con informes de arrestos arbitrarios, torturas, uso excesivo de la fuerza y armas de fuego y ejecuciones extrajudiciales tanto de sospechosos criminales como de activistas a favor de la independencia. Numerosas administraciones del país han persistido en un clima de impunidad. Al responsabilizar a los perpetradores de este cruel acto, el gobierno enviará un fuerte mensaje de que tales acciones no serán toleradas ".

Sin embargo, algunos habitantes de la zona parecieron apoyar las acciones de la policía, según informa el diario local The Jakarta Post.

Hengki Heselo, un líder en la regencia de Jayawijaya, dijo que la comunidad apoyó las severas medidas de la policía para frenar el crimen, incluido el uso de serpientes para amenazar a presuntos delincuentes.