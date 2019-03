El rechazo del Parlamento británico este viernes, por tercera vez, al acuerdo de Brexit consensuado entre la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea (UE), deja al país ante un futuro plagado de incógnitas.

Relacionados: La Unión Europea anuncia una cumbre extraordinaria para el 10 de abril por el Brexit

¿Qué ocurrirá a continuación?

- Ante los resultados de la votación -286 votos a favor frente a 344 en contra-, el Brexit ya no se prorrogará de manera automática hasta el 22 de mayo, como se había acordado con Bruselas.

- La fecha "oficial" de salida del bloque comunitario continúa fijada el 12 de abril, cuando el Reino Unido tendrá que ejecutar la salida .

- Ante esta situación de bloqueo, se plantean como posibles escenarios que Londres presente nuevas propuestas ante la UE y solicite formalmente una prórroga más amplia. En ese caso, el Reino Unido se vería forzado a participar en las elecciones al Parlamento europeo, el 23 de mayo.

- De no solicitar ninguna extensión, el país abandonará la UE de manera abrupta el 12 de abril.

- La Unión Europea ha anunciado una cumbre extraordinaria para el 10 de abril sobre el Brexit, a fin de que los líderes comunitarios debatan los próximos pasos en este proceso.

- En un nuevo intento por desbloquear esta situación de estancamiento, los diputados volverán a celebrar el próximo lunes "votos indicativos", posibles vías alternativas al pacto de May.

- A raíz del resultado de la votación de este viernes, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones generales.

- La primera ministra británica, Theresa May, se había comprometido a dimitir de su cargo en caso de que el Parlamento hubiera aprobado el tratado del Brexit. Sin embargo, la "premier" no indicó en ningún momento cuál sería su posición en caso de que, como ha ocurrido finalmente, el acuerdo fuera otra vez rechazado.