El expresidente Ricardo Martinelli llegó este lunes a Panamá extraditado por Estados Unidos, para enfrentar un proceso por escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014) que implica delitos que pueden costarle hasta 21 años de cárcel.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en el día de hoy, a las 8:44 am (9:44 a.m. en Puerto Rico) el gobierno de los Estados Unidos de América, hizo entrega formal en territorio panameño del señor Ricardo Martinelli Berrocal, cumpliendo con la orden de extradición autorizada por el Sub Secretario de Estado John Sullivan", informó la Cancillería en un comunicado.

Según informa el diario panameño La Estrella, el avión que trasladaba a Martinelli llegó a Panamá procedente Miami, Estados Unidos, donde estuvo recluido desde el 12 de junio de 2017, en el Centro de Detenciones Federales por evadir un proceso por interceptaciones telefónicas que adelanta en su contra la Corte Suprema Justicia (CSJ).

El avión había aterrizado en Tocumen, donde hay una serie de autos incluso un helicóptero a la espera del avión que conduce a Martinelli.

Martinelli será llevado a El Renacer, la cárcel aledaña a la capital donde estuvo preso el exdictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017), informó el Ministerio de Seguridad Pública.



Tras practicarle "una evaluación médica general a cargo de profesionales idóneos", en un lugar no precisado "Martinelli será conducido al centro penitenciario 'El Renacer', donde permanecerá bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno (Mingob), a disposición de las autoridades competentes".

Su abogado, Sidney Sittón, dijo que espera que el mismo lunes acuda a una audiencia de control de legalidad en la Corte Suprema de Justicia, que la defensa ya solicitó el viernes pasado.

Se espera que en esa audiencia la defensa de Martinelli apele a sus condiciones crónicas de salud para pedir una medida cautelar distinta a la detención preventiva, una petición que mantendrá el fiscal, de acuerdo a los análisis de juristas locales.

Ricardo Martinelli debe enfrentar los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado, por un caso de escuchas ilegales durante su administración (2009-2014) a más de un centenar de opositores, periodistas, líderes cívicos hasta un magistrado del Órgano Judicial.





El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su extradición bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral en la materia vigente desde 1905, lo que significa que el exjefe del estado solo será juzgado en su país por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo.

Ricardo Martinelli sale esposado y custodiado por unidades del gobierno de Estados Unidos pic.twitter.com/6kAoGSPv9S — Carlos Anel Cordero (@Corderocarl) 11 de junio de 2018

La ex primera dama Marta Linares convocó a los seguidores del exgobernante a acudir este lunes a la sede de la Corte Suprema a "una concentración pacífica de apoyo al expresidente Ricardo Martinelli, exigiendo su liberación y el respeto a sus derechos humanos".