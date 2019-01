Las autoridades rusas detuvieron este martes a un hombre que obligó a un avión de pasajeros, que partió de la ciudad siberiana de Surgut con rumbo a Moscú, a aterrizar antes de alcanzar su destino, según informaron fuentes aeroportuarias. El hombre había exigido que el avión sea redirigido a Afganistán.

"Ha sido detenido. No estaba armado", informó la agencia Interfax, citando fuentes propias.

Según la cadena de noticias RT, el hombre se llama Pavel, tiene 41 años y ya ha sido detenido en otras ocasiones. Supuestamente, cuenta con antecedentes penales y se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según la web de seguimiento aéreo Flight Radar 24, que informó sobre el cambio de rumbo, el avión de la compañía aérea Aeroflot aterrizó en la ciudad de Janti-Mansiysk, que se encuentra a unas pocas millas de Surgut.

RIA Novosti informa que fue la tripulación del vuelo quien logró convencer al pasajero de que la aeronave hiciera reabastecimiento de combustible en Janty-Mansisk.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y