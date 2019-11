El Centro Nacional de Huracanes informó hoy, martes, la formación de la tormenta tropical Sebastien se formó en el Atlántico el martes, pero se espera que permanezca en aguas abiertas.

De acuerdo con el boletín de las 11:00 de la mañana, los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de 45 millas por hora (mph) y su vórtice se encontraba en la latitud 20.1 grados Norte, longitud 58.7 grados Oeste.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología Lee-Anne Inglés Serrano explicó que aunque existe la posibilidad de que el sistema logre un pequeño fortalecimiento, se espera que en los próximos días sea absorbido por un frente frío.

"El Centro Nacional de Huracanes no le ve mucho potencial en los próximos días hasta que se combine con el frente frío. No se espera que toque ningún territorio, pero probablemente puede que se identifique un poco más", abordó Inglés Serrano.

Al momento, el vórtice de Sebastien está a 525 millas al noreste de San Juan y a 275 millas al noreste de las Islas de Sotavento.

La meteoróloga recalcó que la temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre por lo que el desarrollo de este sistema es básicamente uno de los "últimos pulsos" de las ondas tropicales que continúan saliendo del África.