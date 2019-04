El alcalde de la localidad mexicana de Ahome, en el estado de Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman, debió pedir disculpas públicas luego de que se diera a conocer un vídeo en el que aparece haciendo comentarios ofensivos y degradantes hacia una niña, alumna de una escuela que visitaba.

Chapman, en medio de un grupo de menores y maestros del Centro de Educación Inicial Indígena Goros 2, le preguntó a una pequeña cuál era su comida favorita, a lo que ella le respondió que “huevos y dulces”.

#VIDEO ?? Tunden en redes sociales al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman, tras exhibir a una pequeña niña a quien calificó de tener una "obesidad espantosa, horrible” en un Centro de Educación Indígena (??: Twitter) pic.twitter.com/fcU8BUDvar — CódigoQro (@CodigoQro) 2 de abril de 2019

Luego de oír la respuesta de la menor y frente a ella y sus compañeros, el jefe de gobierno local consultó en voz alta a la maestra de la niña que si sabía cuál era el problema de la menor, ya que ella tenía “obesidad espantosa, horrible”.

La maestra le contestó al presidente municipal, que Nancy (nombre de la niña), es hija única y sus padres le dan todo lo que quiere a cualquier hora, “está sobreprotegida”, enfatizó.



Chapman, tras escuchar a la maestra, procedió a abrazar a la alumna, quien se retiró llorando, según comentaron algunos testigos a medios locales.

La humillación de la que fue objeto Nancy y que quedó registrada en el vídeo fue el detonante que generó diversas críticas y rechazo en redes sociales al considerar que el alcalde no trató bien a la niña.

Nancy, madre de la niña de tres años, se mostró ofendida. "El lunes me sentí mal por lo que pasó y me trajeron medicamento para mi diabetes. Se me subió la azúcar y ahorita que me pusieron la insulina ya me siento mejor", dijo al portal local Debate.

Por su parte, el padre de la menor se mostró gravemente enfadado, "que no se me ponga enfrente", dijo Manuel Antonio al referirse al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno luego de que éste exhibiera a su pequeña hija por tener sobrepeso.

“Reprobamos las expresiones del alcalde de Ahome quien se refirió de forma discriminatoria a una niña de la localidad. Informamos que el SIPINNA ya atiende a las personas afectadas y el CEDH de Sinaloa realiza una queja por violaciones a los DDHH de la niña”, dijo en Twitter la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Otro organismo que rechazó los comentarios del alcalde fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), que condenó “enérgicamente” lo sucedido y anunció que inició una investigación de manera oficial que en su momento resolverá “lo que a derecho corresponda”.

La CEDH reprocha enérgicamente los hechos suscitados por parte del Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman e inició una investigación de manera

oficiosa y, en su momento, resolverá lo que a derecho corresponda.

Más información ??https://t.co/ACb0UV9rYK pic.twitter.com/1XM2v7ONRk — CEDH Sinaloa (@CEDHSinaloa) 2 de abril de 2019

Manuel Guillermo Chapman también hizo uso de las redes sociales para ofrecer disculpas tras el desagradable hecho que lo tuvo como protagonista.

“Deseo, a través de este recurso tecnológico, enviar mis más sentidas disculpas, porque, muy posiblemente, haya yo cometido un exceso cuando estuve en el Centro de Educación Inicial en Goros 2, con la niña Nancy”, dijo el alcalde en el mensaje..

Ups Usted disculpe. Cuando el daño ya esta hecho. Tras bochornoso hecho del alcalde Billy Chapman en AHOME Manuel Guillermo Chapman Moreno, ofrece una disculpa a la niña Nancy y a quienes se hayan ofendido con sus declaraciones sobre la obesidad. pic.twitter.com/u3NbcE62f4 — Madela (@Mavitru) 3 de abril de 2019

Agregó que estaba hablando en voz alta con una de las maestras sobre esta lamentable enfermedad y las pésimas condiciones que padecen y sufren en ese plantel escolar.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Chapman genera polémica por sus dichos en relación a menores.

Durante una intervención en la primaria “Miguel Hidalgo”, en los Mochis, también en Sinaloa, preguntó a los niños si lo conocían y ante la negativa, alzó la voz y aseguró que todos tenían que obedecerlo porque era el “jefe político”, reportó el medio local El Universal.