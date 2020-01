Kabul — Un avión militar estadounidense se estrelló en el este de Afganistán el lunes, dijeron el lunes un portavoz del Talibán y un periodista afgano afiliado con el grupo islamista.

Una portavoz del ejército estadounidense declinó comentar sobre el asunto, pero video en medios sociales del sitio donde se estrelló la aeronave parece indicar que se trata de un avión de espionaje electrónico de la Fuerza Aérea.

Tariq Ghazniwal, un periodista del área, dijo que vio el aparato en llamas. En un intercambio de mensajes en Twitter, le dijo a The Associated Press que vio dos cuerpos y que la parte delantera de la aeronave estaba calcinada. Añadió que el fuselaje y la cola estaban severamente dañados. No se pudo corroborar independientemente la información.

El vocero del Talibán Zabihula Mujahid dijo que el avión de la fuerza aérea estadounidense se estrelló en la provincia de Ghazni.

Ghazniwal dijo que el sitio del estrelle estaba unos 10 kilómetros (6,2 millas) de una base militar estadounidense. Milicianos locales del Talibán fueron desplegados para proteger el sitio donde cayó el aparato, dijo, y otros estaban revisando una aldea cercana en busca de dos personas que quizás sobrevivieron.

El Talibán controla gran parte de la provincia de Ghazni y tiene control del área del estrelle.

Ghazniwal dijo que el sitio estaba de la aldea de Sado Khelo, en el distrito de Deh Yak. Dijo además que el estrelle ocurrió poco después de la 1:00 p.m., pero los residentes del área no reportaron ningún ruido. No dijo si la aeronave había sido derribada, pero que "no fue ruidoso".

La mayor del ejército estadounidense Beth Riordan, vocera del comando central de Estados Unidos, declinó comentar cuando se le preguntó sobre la declaración del Talibán. Previamente había admitido que funcionarios militares estadounidenses investigaban reportes de un accidente aéreo en Afganistán. Dijo que aún no estaba claro a quien pertenecía el aparato estrellado.

Riordan declinó comentar más.

Sin embargo, imágenes en medios sociales presuntamente del sitio del estrelle mostraron los que pudieran ser los restos de un Bombardier E-11, que las fuerzas armadas utilizan para espionaje electrónico sobre Afganistán.