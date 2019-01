En la red social Facebook se ha popularizado la práctica de vender productos a través de vídeos grabados en directo para que los vendedores interactúen con los compradores al momento.

Eso era lo que hacía una mujer, quien vende accesorios a través de la página pública Babilonia y sus encantos, cuando varios usuarios comenzaron a atacarla con comentarios ofensivos. Visiblemente afectada por las críticas negativas, la fémina sucumbió al llanto en plena transmisión.

"Es que yo estaba divirtiéndome. No sé para qué entran... si yo no hago daño a nadie. A nadie le hago daño yo", dijo mientras intentaba continuar con el vídeo y se secaba los ojos llorosos.

Cesar Caballero, un usuario de la misma red social, compartió parte del vídeo acompañado de un mensaje en el que se mostró entristecido por la crueldad de las personas que la ofendieron.

"Me rompe el corazón ver esto. No entiendo cómo pueden existir personas tan crueles y tan cobardes que se ponen a insultar a una mujer que solo estaba anunciando joyas en un directo de Facebook. Y lo más triste es que hicieron llorar a esta mujer que solo estaba haciendo su trabajo", escribió Caballero.

El vídeo ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y ha sido compartido en más de 19 mil ocasiones. De 14 mil reacciones, 10 mil son asociadas a "me entristece" y otras 2 mil a "me enoja". Unas 156 se relacionan a "me divierte".

Se conoce que el acoso cibernético puede afectar a las personas hasta provocar reacciones severas.

Tal es el caso de una joven de 14 años que se suicidó el año pasado en Australia, lo que su familia catalogó como consecuencia de las burlas que recibió en las redes sociales por ser la modelo de una campaña de sombreros, informó The Associated Press y Infobae.

Otro caso que ha consternado por lo terrible que puede llegar a ser el "bullying" es el del niño de 9 años que en 2018 también se quitó la vida en Denver, Colorado, dado a las burlas que recibía constantemente de sus compañeros de clase tras declararse gay.