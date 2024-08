Antony Blinken: Israel acepta propuesta de cese del fuego apoyada por Estados Unidos; pide a Hamás hacer lo mismo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken , dijo el lunes que Israel ha aceptado una propuesta para resolver diferencias de cara a un cese del fuego y liberación de rehenes en Gaza, y pidió a Hamás hacer lo mismo. El funcionario no señaló si la medida había abordado las preocupaciones del grupo miliciano.

Blinken no señaló si la propuesta aborda las demandas de Israel de mantener el control de dos corredores de importancia estratégica dentro de Gaza, lo cual Hamás ha dicho que no es negociable, y otros asuntos que han afectado las negociaciones desde hace tiempo.

“En una reunión sumamente constructiva este día con el primer ministro Netanyahu, me confirmó que Israel está a favor de la propuesta ”, dijo Blinken a los reporteros. “El siguiente paso de importancia es que Hamás diga ‘sí’”.

La visita de Blinken a Oriente Medio, la novena desde que comenzó el conflicto en octubre, se produjo días después que los mediadores, incluido Estados Unidos, expresaron un renovado optimismo sobre la proximidad de un acuerdo. Pero Hamás ha expresado un profundo descontento con la propuesta más reciente e Israel ha dicho que hay puntos en que no estaba dispuesto a ceder.

“También es momento de asegurarse de que nadie tome medidas que puedan descarrilar este proceso”, señaló en una sutil referencia a Irán. “Y por lo tanto estamos trabajando para asegurarnos de que no haya una escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos alejen de alguna manera de cerrar este acuerdo o, en este sentido, escalar el conflicto hacia otros lugares y a una mayor intensidad”.