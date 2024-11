Ataques israelíes dejan al menos 15 muertos en Beirut mientras diplomáticos buscan tregua

Un edificio de ocho pisos quedó reducido a escombros

Los ataques ocurrieron a las 4:00 a.m., hora local, y destruyeron un edificio de ocho pisos en el centro de Beirut. Un legislador de Hezbollah, Amin Shiri, dijo que no había funcionarios de esa organización en su interior. El ataque arrancó las fachadas de algunos edificios cercanos y aplastó varios autos.

El ejército de Israel no comentó sobre las bajas.

A pesar de la advertencia de evitar la costa sur del Líbano, emitida el mes pasado por el ejército israelí, “no puedes decirle a alguien que necesita comer que no puede pescar”, dijo Bikai.

Puntos conflictivos en las negociaciones de cese al fuego

Dos diplomáticos occidentales describieron el sábado los puntos en disputa entre Israel y el Líbano en las negociaciones de cese al fuego. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir las conversaciones.

Los diplomáticos dijeron que Israel quería más garantías de que las armas de Hezbollah se eliminarían de la zona fronteriza. Autoridades israelíes han dicho que no aceptarían un acuerdo que no les otorgue explícitamente la libertad de atacar en el Líbano si creen que Hezbollah viola dicho acuerdo.

Autoridades libanesas han dicho que la inclusión de ese término violaría la soberanía de su país. Y el líder de Hezbollah, Naim Kassem, dijo esta semana que el grupo no aceptaría un acuerdo que no implique un “fin completo y exhaustivo a la agresión” .

Ataques mortales en Gaza y personas atrapadas entre escombros

El ejército de Israel dijo que no estaba al tanto del ataque cerca de Kamal Adwan, y no respondió a preguntas sobre los otros ataques.

El sábado, al menos seis personas, entre ellas, tres niños y dos mujeres, murieron en la ciudad sureña de Khan Younis, según reporteros de The Associated Press y personal del hospital Nasser.

El número de palestinos muertos en los combates en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás ha superado los 44,000 esta semana, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero ha dicho que más de la mitad de las víctimas son mujeres y niños . El ejército israelí dice haber matado a más de 17,000 milicianos, sin proporcionar pruebas.

Continúan las reacciones a las órdenes de aprehensión de la CPI

Reino Unido reiteró su apoyo a la Corte, pero no llegó a decir si arrestaría a Netanyahu si visita ese país. Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal y no ha hecho comentarios. Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción del tribunal y ha rechazado su decisión.