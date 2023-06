“No estaba muy preparado”.

Suleman Dawood, uno de los tripulantes del sumergible Titan desaparecido en aguas del océano Atlántico, confesó estar “aterrorizado” ante la expedición que haría junto a su padre, el empresario paquistaní Shahzada Dawood, dijo a NBC News la tía del joven y hermana del empresario, Azmeh Dawood.

El Titan partió el viernes desde el puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, hacia el lugar del hundimiento del Titanic. La misión de bajar a ver los restos del barco, hundido en 1912 tras colisionar con un iceberg, tenía que haber durado diez horas, pero a menos de dos horas de ser lanzado al agua, desapareció. Este jueves, tras cuatro días de búsqueda, las autoridades confirmaron que la nave sufrió una “implosión catastrófica”.

Dawood, hijo, era un estudiante universitario, de 19 años y, además, uno de los miembros de una de las familias más prominentes de Pakistán.

Aunque no se sentía listo, según el relato de su tía, el joven se lanzó a la aventura debido a que deseaba complacer a su padre, en el fin de semana festivo, por ser un apasionado de la historia del Titanic.

“Estoy pensando en Suleman, que tiene 19 años, ahí adentro, tal vez sin aliento... Ha sido paralizante, para ser honesta”, contó Azmeh al medio de comunicación.

De acuerdo con su testimonio, la mujer, que reside en Ámsterdam, se sintió devastada luego de que este jueves OceanGate, la compañía encargada de la expedición Titan, diera por hecho que los cinco pasajeros a bordo estaban muertos.

A escasos minutos de las declaraciones escritas de OceanGate, la Guardia Costera confirmó el hallazgo de unos escombros pertenecientes al sumergible, por lo que concluyeron que se destruyó. “Los escombros (hallados hace unas horas) son cónsonos con una implosión de la nave”, informó en una conferencia de prensa, el almirante John Mauger.

“Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando”, dijo la tía. “Personalmente, me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos”.

Azmeh mencionó que los últimos cuatro días, luego de la desaparición el pasado domingo, 18 de junio, fueron angustiosos debido a que estuvo conectada a la cobertura de noticias de televisión sobre el caso.

Ese día la nave, que te acerca a observar los restos del Titanic, se sumergió y una hora y 45 minutos después se perdió todo contacto con la tripulación a unos 700 kilómetros (435 millas) al sur de St. Johns, en Terranova.

Tras confirmar la tragedia, Azmeh recordó el intenso amor que sentía por su hermano.

“Él era mi hermanito”, comentó.

En un comunicado, los padres de Azmeh y Shahzada pidieron a las personas que “mantengan en sus oraciones a las almas de los difuntos y a nuestra familia” y agradecieron a los equipos de búsqueda por sus “esfuerzos incansables”.

Shahzada pertenecía a una empresa familiar, Dawood Hercules Corp., con sede en Karachi, involucrada en agricultura, petroquímicos e infraestructura de telecomunicaciones.

Dawood, padre, era además miembro de la junta directiva del SETI Institute basado en California, que investiga la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Los Dawood viven en Reino Unido, según SETI.

También fue miembro del Global Advisory Board en el Prince’s Trust International, una organización fundada por el rey Carlos III de Inglaterra para ayudar a jóvenes desempleados.

El hombre fue descrito como un obsesionado con los temas del Titanic desde muy niño. De hecho, su hermana relató que cuando ella conoció a su esposo, él le preguntó si podían sentarse y ver un documental de cuatro horas sobre el tema.

NBC contó que Azmeh pasó parte de esta tarde recordando a su hermano y sobrino a través de fotos familiares.

“Me siento muy mal de que el mundo entero haya tenido que pasar por tanto trauma, tanto suspenso”, expresó la mujer.

Con información de AP.