Lisboa, Portugal — Un enorme barco de transporte de automóviles se encuentra en llamas y a la deriva en el océano Atlántico luego que su tripulación de 22 personas fue evacuada de emergencia a consecuencia de un incendio, informaron autoridades de Portugal.

El comandante José Sousa, de la Marina de Portugal alertaron a otros navíos de carga y transporte cercanos sobre el incidente con el navío Felicity Ace de 650 pies de largo y que permanece a la deriva cerca de las Azores tras el rescate de su tripulación el miércoles.

El Felicity Ace puede transportar un máximo de 18,700 toneladas de carga, lo que equivale a miles de automóviles organizados entre los múltiples niveles del barco.

Por su parte, el fabricante alemán de automóviles, Volkswagen Group, confirmó mediante declaraciones escritas que el Felicity Ace transporta un cargamento de sus vehículos. No obstante, la multinacional no emitió comentarios sobre las consecuencias que el incidente podría tener para clientes en los Estados Unidos, o del impacto para la compañía.

El operador del navío, Mitsui O.S.K. Lines de Japón, indicó a The Associated Press que no podía proveer información sobre la carga a bordo del barco.

Un bote de la Marina de Portugal que se acercó al Felicity Ace, que zarpó de Emden, Alemania, con destino a Davisville, Rhode Island, indicó que el incendio seguía activo y proporcionó fotos que mostraban grandes columnas de humo blanco saliendo del navío.

El barco de la Marina de Portugal se dio a la tarea de verificar si el Felicity Ace corría el riesgo de hundirse o de causar un incidente de polución marina, añadió Sousa.

Mitsui O.S.K. Lines ahora intenta contratar un barco que pueda remolcar al Felicity Ace, pero con toda probabilidad no sería llevado a las Azores debido a su tamaño.

La tripulación del Felicity Ace fue rescatada mediante helicóptero y transportados a la isla Faial, a unas 100 millas de distancia del barco. Ninguno resultó herido a consecuencia del incendio.