Bucaramanga, Colombia — La presión en las calles de Colombia se mantenía el viernes cuando se cumple un mes del inicio de las manifestaciones antigubernamentales más concurridas de las últimas décadas en el país suramericano y han dejado más de 40 fallecidos y 2,200 civiles y policías heridos.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación formal entre las partes. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

✉ Email Las protestas en Colombia comenzaron entre el martes y miércoles de la semana pasada luego que el presidente Iván Duque (en la foto) anunció la implementación de reformas tributarias diseñadas para recaudar unos $6,000 millones a modo de mejorar las arcas públicas y para dar continuidad a programas sociales para los más necesitados en medio de la pandemia.

El proyecto de ley resultó impopular tanto para la ciudadanía como para todos los partidos políticos, quienes rechazaron los mecanismos impuestos que incluyen un impuesto del 19% en la mayoría de los servicios públicos disponibles a los ciudadanos.

No obstante, los disturbios rápidamente se tornaron violentos ante la manera en que efectivos de la policía colombiana manejaron las manifestaciones. Al 5 de mayo, al menos 20 personas habían fallecido, supuestamente, a manos de la policía, y otras 800 resultaron heridas.

Lo que comenzó como protestas en contra de modificaciones a las leyes tributarias se convirtió en manifestaciones masivas en contra de la brutalidad policial.

Una de las primeras personas que falleció a manos de la policía, Nicolás Guerrero, fue víctima, según periódicos de Colombia, de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Desde entonces, el número de muertes en las protestas ha aumentado a 20 o más, incluyendo a un policía, con sobre 800 personas heridas y unas 430 personas detenidas o arrestadas.

Pese a la decisión de implementar las cambios a las leyes tributarias, Duque rechazó dar marcha atrás a las medidas inclusive luego de cuatro días consecutivos de manifestaciones masivas en ciudades como Cali y Pasto.

Las manifestaciones, en principio, fueron pacíficas, pero la agresividad mostrada por la policía y las unidades antimotines elevaron el nivel de hostilidad y llevaron a enfrentamientos en los que oficiales descargaron armas de fuego.

Una mujer alza sus brazos en señal de paz mientras es rodeada por gases lacrimógenos lanzados por efectivos de la policía colombiana.

Manifestantes en Cali utilizan escudos caseros hechos de madera para protegerse de las granadas de gases lacrimógenos lanzados por miembros de la policía de Colombia.

Los manifestantes, ademas, utilizaron todo tipo de material para protegerse, incluyendo arrancar letreros de tránsito para usar como escudos.

El presidente Duque, finalmente, cedió ante la presión de cinco días consecutivos de manifestaciones y anunció, el pasado domingo, que no implementaría las nuevas medidas tributarias, aunque recalcó que son necesarias.

Miembros del ESMAD se enfrentan a manifestantes durante una jornada de protestas en Bogotá el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Manifestantes auxilian a una persona que resultó herida durante un enfrentamiento con unidades de la policía colombiana en Cali.

Prácticamente todos los sectores de la ciudadanía colombiana se lanzaron a las calles para protestar tanto por los cambios a las leyes tributarias como a las acciones violentas de la policía.

Los disturbios han provocado cientos de miles de dólares en daños a la propiedad, incluyendo incendios residenciales y comerciales.

Un manifestante arroja una granada de gases lacrimógenos a los miembros de la policía que la lanzaron hacia el grupo de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Miembros de la policía bloquean el paso a un grupo de camioneros que realizaban una manifestación en contra de las leyes tributarias en Bogotá.

La policía colombiana ha utilizado granadas de gas lacrimógeno abiertamente al intentar controlar o romper las manifestaciones.

Un manifestante lanza piedras a miembros de la policía colombiana durante una manifestación en Cali.

Al momento, Colombia atraviesa por siete días consecutivos de manifestaciones.

Una mujer golpea una cacerola en apoyo a las manifestaciones en Cali, Colombia.

Frailes Dominicos se sumaron a los manifestantes que marchan por las calles de Bogotá.

La participación del estudiantado también ha sido notable durante las manifestaciones.

El saldo de los siete días de protestas ha sido devastador para la ciudadanía y para la economía, pues ya se han reportado escasez de combustible y alimentos en los estantes de tiendas y supermercados.

Una estación de la policía en Bogotá recibió daños estructurales durante una manifestación.

Las personas lograron acceso al interior de la estación y provocaron daños significativos a la propiedad.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1,000 disturbios, capturado 1,061 personas e incautado 1,198 armas de fuego y 31,000 armas blancas.