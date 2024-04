Consejo de transición de Haití nombra nuevo primer ministro con la esperanza de sofocar la violencia

Leslie Voltaire, uno de los miembros del Consejo con derecho a voto, dijo a The Associated Press, “No lo conozco”, cuando se le preguntó si había apoyado a Bélizaire.

Louis Gérald Gilles, miembro del Consejo que apoyo a Belizaire, dijo a The Associated Press que el consejo deseaba elegir rápidamente a un primer ministro. “La población haitiana no puede esperar más”, dijo. “El tema de la seguridad es esencial para la calma en la sociedad”.