Empleada de Corrección dice que liberación de Hermes Ávila se debió a enmienda en condena que quitó “separación permanente de la sociedad”

Un cambio en la sentencia del feminicida Hermes Ávila Vázquez , que quitó la orden de “separación permanente de la sociedad” en 2014, facilitó su excarcelación mediante un pase de salud al entender que no era un riesgo para la comunidad, señaló este martes, en vista pública, la exdirectora de los Programas de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Celia Cosme Márquez .

“ Si la sentencia original hubiese prevalecido, pues, él no iba a ser excarcelado. Pero esa sentencia fue enmendada y le quitaron lo de la separación permanente ”, afirmó la funcionaria, a preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago , y en referencia a su decisión de firmar el pase del recluso para que fuera liberado, una determinación que le valió ser relegada de sus funciones en los Programas de Desvío, por lo que ahora está asignada a la Oficina de Manejo y Control Correccional.

En 2014, el Tribunal de Primera Instancia de Caguas modificó un error en la sentencia de 2005, porque “se había incluido un texto que era incompatible con el acuerdo que se le presentó al Tribunal”, detalló, por escrito, la Oficina de Prensa del Poder Judicial . Conforme a un acuerdo entre Fiscalía y la defensa de Ávila Vázquez, la sentencia no debió incluir la orden de “separación permanente de la sociedad”. Ávila Vázquez acudió a la Sociedad para la Asistencia Legal , en 2014, para que le modificaran la sentencia, al amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal. El juez Daniel López González fue quien eliminó la disposición.

En la vista, Cosme Márquez explicó que, como ya no tenía ese agravante en su expediente judicial, entendieron “que ya no era un riesgo para la comunidad”, a pesar de que la sentencia de 122 años se mantuvo. Además, destacó que su determinación fue luego de una recomendación positiva del panel médico de Physician Correctional , empresa a cargo de los servicios de salud a la población penal.

“No lo supervisaron adecuadamente”

Dalmau Santiago, en un aparte con la prensa, abordó las fallas del DCR: “Dejaron los 122 años (en la sentencia), lo cual es lo mismo. No se evaluó todo, en el contexto de saber cuán importante era ver ese expediente médico y si el expediente corroboraba la realidad del paciente. Todo el mundo lo ha visto caminando. (Ávila Vázquez) se tarda un año en conseguir el plan de salida y ese plan tiene una serie de interrogantes. Después, no lo supervisaron adecuadamente”.

A Ávila Vázquez, se le revocó el pase extendido luego de ser imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega , perpetrado un año y dos días después de salir de prisión al fingir que su condición de paraplejia era “severa” y que no podía caminar.

“Quien recomienda es el panel y no solo en este caso (de Ávila Vázquez). Nunca en un caso que llega ‘meritorio’ se ha cuestionado la recomendación del panel médico. No tengo la facultad (para cuestionar los médicos)”, dijo Cosme Márquez, a preguntas del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, sobre por qué la funcionaria no cuestionó a los médicos sobre la recomendación del pase si, en el pasado, lo había rechazado en múltiples ocasiones.