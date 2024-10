Cuba amanece con mejor cobertura energética, pero la debilidad del sistema persistirá

El presidente Miguel Díaz-Canel indicó el lunes por la noche que en “las próximas horas” se lograría superar la caída del sistema energético nacional, pero aclaró que los apagones —aunque no tan prolongados como éste— subsistirán.

La emergencia energética en toda la isla comenzó el jueves por la noche cuando en horario pico el 50% del país sufrió falta de electricidad , una situación que provocó una comparecencia del primer ministro Manuel Marrero para disponer medidas de ahorro como la suspensión de las clases o actividades no vitales.

Las calles de La Habana amanecieron tranquilas el martes y no se confirmaron nuevas protestas como las del lunes por la noche, constató The Associated Press en un recorrido por varios puntos de la capital de dos millones de habitantes.