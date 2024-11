Diseñadores hallan solución a la contaminación por desechos de “moda rápida” en África

“En lugar de permitir que (los desechos textiles) obstruyan nuestras alcantarillas o playas o vertederos, decidí utilizarlos para crear algo ... que podamos utilizar de nuevo”, dijo Richard Asante Palmer, uno de los diseñadores del festival anual realizado por la Fundación Or, una organización sin fines de lucro que trabaja entre la justicia ambiental y el desarrollo de la moda.

No obstante, algunas de las prendas importadas llegan en tan mal estado que los vendedores se deshacen de ellas para hacer lugar para los siguientes envíos. En promedio, 40% de los millones de prendas que se exportan cada semana a Ghana terminan en la basura, según Neesha-Ann Longdon, directora comercial de la Fundación Or.

La asociación de comerciantes de ropa, en un informe publicado a principios de este año sobre el impacto socioeconómico y ambiental del comercio de ropa de segunda mano en el país, mencionó una estimación mucho menor, y dijo que solo 5% de los artículos que llegan a Ghana al por mayor se desechan porque no se pueden vender ni reutilizar.

Jonathan Abbey, un pescador de la zona, dijo que sus redes a menudo capturan desechos textiles del mar. La ropa usada no vendida “ni siquiera se quema, sino que se arroja a la laguna Korle, que luego va al mar”, reportó Abbey.

La facilidad de las compras en línea ha acelerado este ciclo de desechos, según Andrew Brooks, investigador del King’s College de Londres y autor de “Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes”.