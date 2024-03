El hambre se dispara y la ayuda disminuye mientras las bandas asfixian la vida en Haití

“Haití se enfrenta a un hambruna prolongada y masiva”, dijo Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para el país, a The Associated Press. En Croix-des-Bouquets, en la parte oriental de la capital, hay “ tasas de desnutrición comparables con las de cualquier zona de guerra en el mundo ”:

“ Tenemos suministros para unas semanas. Estoy diciendo semanas, no meses ”, apuntó Bauer. “ Esto me tiene aterrorizado ”.

“Si miras alrededor, hay mucha gente desesperada que, como yo, tenía una vida y la ha perdido”, dijo. “Esta es una vida horrible. Me he esforzado mucho en la vida y mire donde he terminado, tratando de sobrevivir”.