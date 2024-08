“El Mayo” Zambada dice que fue secuestrado antes de volar a Estados Unidos y esboza su relación con políticos

La misiva se hizo pública un día después de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijera que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el gobierno de Estados Unidos no había participado, disipando así rumores de que “El Mayo”, con problemas de salud, pudiera haberse entregado.

Zambada dice que saludó al exdiputado, Héctor Melesio Cuén, a quien calificó como “un amigo suyo de mucho tiempo” y que fue asesinado ese mismo día. Luego vio a Guzmán López —”a quien conozco desde chico”— pero la carta no menciona que estuviera el gobernador Rocha, del mismo partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Rocha recordó el sábado que el día de los arrestos él no estaba en Sinaloa , que volvió al día siguiente, y negó cualquier vínculo con los narcotraficantes.

“No hay complicidades con el crimen”, aseguró en un evento junto a López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum que le dieron su respaldo. “ Me quieren hacer narco a fuerzas ”.

“Si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (Zambada), pues cayó en la trampa”, agregó tras afirmar que el crimen organizado no tiene por qué citarle para resolver un problema político.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador”, aseguró el presidente. “Lo felicito porque da la cara”. Consideró que no es casualidad que el viernes por la mañana él pidiera información a Estados Unidos y por la tarde hablara el embajador y el sábado, justo cuando iban camino de Culiacán, apareciera la carta.

En el escrito, Zambada dice que, “confiando en la naturaleza de la reunión y de la gente involucrada”, siguió a Guzmán López a una habitación obscura donde “me tiraron al suelo, me colocaron una capucha oscura en la cabeza, me ataron y me esposaron”.