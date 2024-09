Explosión en una mina de carbón en el este de Irán deja a decenas de mineros muertos

“Estábamos en la mina, trabajando. De pronto salió humo (...) entonces noté que tenía problemas para respirar”, dijo un minero que no fue identificado por la televisora estatal. “Salté del taller y busqué hasta encontrar un lugar (seguro). Mis amigos (se quedaron) allí”.

En un primer momento no estaba claro qué medidas de seguridad empleaba la compañía privada Mandanjoo Co., que operaba la mina Tabas Parvadeh 5. No fue posible contactar con la firma el domingo para pedir comentarios.