Más de cien personas perdieron la vida, 300,000 se quedaron sin hogar y la segunda explosión se llegó a sentir en Chipre. Hay una investigación en curso, así como una búsqueda de sobrevivientes.

Dos explosiones, la segunda mucho mayor que la primera, estremecieron Beirut el martes temprano, lo que dejó al menos cien personas muertas, 4,000 heridas y daños generalizados.

El segundo estallido lanzó una nube ondulante y rojiza encima del puerto de la ciudad y creó una onda de choque que destrozó vidrios en kilómetros a la redonda. La mañana del miércoles, a pesar de una gran operación de búsqueda, decenas de personas seguían desaparecidas en la capital de Líbano en la costa este del mar Mediterráneo.

Las autoridades siguen investigando lo sucedido y esto es lo que hasta ahora se sabe y no se sabe.

¿Cuál fue la causa de las explosiones?

La causa exacta sigue sin estar esclarecida. La primera explosión pudo haber sido causada en un depósito de fuegos artificiales en el puerto. Los funcionarios dicen que la segunda explosión, la más devastadora, probablemente se originó en un almacén que contenía 2,750 toneladas de nitrato de amonio, un químico altamente explosivo que a menudo se usa como fertilizante. El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, dijo que había estado almacenado en un depósito durante seis años.

Los investigadores intentarán determinar si las explosiones fueron accidentales o intencionales. Beirut estuvo inmersa en una guerra civil de 1975 a 1990 y desde entonces ha atestiguado bombazos y conflicto, lo que aumenta los temores de que vuelva la violencia. Pero el general Abbas Ibrahim, líder del servicio de seguridad general de Líbano, advirtió que no era conveniente especular sobre terrorismo antes de conocer los hechos.

La explosión en el puerto de Beirut tomó a los ciudadanos por sorpresa.

Una enorme nube que se levantó por la explosión dejó edificios destruidos y las calles desoladas.

La Cruz Roja Libanesa, dijo que había cientos de personas afectadas, incluyendo heridos y muertos.

La fuerza de la explosión provocó que vehículos hasta se volcaran.

Medios internacionales sostienen que no fue una sola explosión, sino varias.

Ciudadanos en las calles heridos, edificios destruidos y desasosiego es parte de lo que se vive en la capital del Líbano

Un fotógrafo de The Associated Press cerca del puerto de Beirut fue testigo de personas heridas en el suelo.

La destrucción por las explosiones fue generalizada en la ciudad, pese a que el epicentro fue en un supuesto almacén de pirotecnia.

El ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasan, ordenó a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento sea a cuenta del ministerio

En esta imagen se aprecia a varios ciudadanos corriendo tras reportarse la explosión.

Los primeros respondedores fueron los mismos ciudadanos que comenzaron a ayudarse unos a los otros.

Imagen del puerto de Beirut prendido en fuego.

Bomberos combaten los incendios en el puerto de Beirut.

Las autoridades no han confirmado la causa de la explosión ni si se han registrado víctimas mortales, aunque sí se habla de muchos heridos.

Varias personas heridas son transportadas en un vehículo en medio de los edificios destruidos.

Según el canal de televisión libanés Al Mayadín, afiliado al grupo chií Hizbulá, el almacén que explotó contenía gasolina.

¿Dónde sucedió?

Las explosiones causaron daños severos a edificios, bodegas y silos de grano en el puerto, una zona central de almacenamiento de cereales y un eslabón crítico en la cadena nacional de suministro de bienes que incluyen alimentos y medicinas.

Los silos que resultaron dañados o destruidos almacenan el 85 por ciento del grano del país, y las autoridades dijeron que el trigo que había sobrevivido ya no era comestible.

El puerto, ubicado en el norte de la ciudad, maneja el 60% de las importaciones totales del país, según S&P Global.

Más allá del paseo industrial frente al mar, las explosiones desgarraron distritos comerciales y de vida nocturna muy populares así como vecindarios densamente poblados. Más de 750,000 personas viven en zonas de la ciudad que fueron dañadas, y el miércoles al menos 300,000 de ellas.

Incluso antes de las explosiones, Líbano había estado sufriendo una serie de crisis, entre ellas el hundimiento de su divisa, la llegada de un flujo de refugiados de la vecina Siria y la pandemia del coronavirus. Desde el otoño pasado, olas de manifestantes han salido a las calles a mostrar su descontento con la élite política libanesa y lo que consideran es el mal manejo del país.

¿Cuán grandes fueron las explosiones?

La segunda explosión fue como un terremoto, dijeron los testigos, y se sintió en Chipre, a 160 kilómetros de distancia. Las ondas sísmicas que causó la explosión fueron equivalentes a un terremoto de magnitud 3.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Más recientemente, una explosión en una fábrica en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia, mató a 31 personas en 2001. En 2013, 15 personas murieron en una explosión en una planta de West Fertilizer Company en Texas; y en 2015, más de 150 personas perdieron la vida en Tianjin, uno de los puertos marítimos más concurridos de China, luego de que explotaron cientos de toneladas de nitrato de amonio, entre otros productos químicos.

¿Cuáles han sido los daños?

Los techos colapsaron, muros y ventanas estallaron y se han encontrado escombros hasta a tres kilómetros y medio del puerto. Los autos se volcaron y las calles de la ciudad están llenas de cascajo de los edificios destrozados.

El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, dijo el miércoles a los periodistas que la mitad de la ciudad había sido dañada, y se esperaba que el costo financiero superase los $3,000 millones.

Varios hospitales, que ya estaban bajo la presión de la pandemia del coronavirus, fueron dañados, cuatro de ellos tan severamente que no pudieron admitir pacientes, dijeron los médicos. El director del hospital Bikhazi Medical Group, en el centro de la ciudad, dijo que un techo había caído sobre algunos pacientes. Muchos médicos y enfermeras también murieron en la explosión.

Hamad Hasan, ministro de Salud del Líbano, dijo en un discurso televisado que los depósitos del gobierno habían sido dañados y que el país estaba “quedándose sin todo lo necesario para rescatar” y tratar a las víctimas.

Elian Peltier colaboró con reportería.

