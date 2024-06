Hallan una lavandería romana del siglo II mientras se realizan las obras para el Jubileo

“Cuando me informaron del hallazgo, el alcalde me envió una fotografía, quedé conmovido. El descubrimiento de una lavandería me retrotrajo a mi juventud. En mi generación no había lavadora. En el patio de la casa donde nací había un área donde las mujeres iban a lavar la ropa. En estos lugares nos encontramos y hablamos’, afirmó Fisichella.