La Habana — La tormenta tropical Elsa atravesó Cuba de sur a norte el lunes con fuertes lluvias que no causaron víctimas humanas ni grandes daños materiales, aunque mantuvieron en tensión a la isla, cuya situación sanitaria es compleja debido a un rebrote de la pandemia del coronavirus.

Elsa tocó tierra en las primeras horas de la tarde por la porción central de la isla, la Península de Zapata, con rumbo noreste antes de salir por la noche en un punto entre la provincia de Mayabeque y La Habana rumbo a la Florida.

Casi a la medianoche del lunes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Elsa estaba “nuevamente sobre las aguas, pero aún produciendo lluvias fuertes sobre Cuba” de camino “a la parte oeste de los Cayos de Florida y Dry Tortugas este martes”.

Según el boletín de las 8:00 a.m., el ciclón, con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, se encontraba a 240 millas al sur de Tampa, Florida.

PUBLICIDAD

Antes de llegar a Cuba y degradarse desde la categoría de ciclón a la de tormenta tropical, Elsa --el primer huracán de la temporada del Atlántico y la quinta tormenta con nombre que inició más temprano en la temporada desde que se tienen registros-- se cobró tres vidas en el Caribe.

La zona por la que embistió a Cuba se ubicaba a unos 30 kilómetros de Playa Larga, en la Ciénaga de Zapata, un parque natural con pocos habitantes, según la información proporcionada por el Radar de Casablanca, que está en la sede del Instituto de Meteorología capitalino.

“Está soplando fuerte el viento y hay mucha lluvia. Por la puerta de mi casa el agua corre, en el patio está alto el nivel, pero no se metió a la casa”, explicó a The Associated Press vía telefónica Lázaro Ramón Sosa, un artesano y fotógrafo de 30 años que vive en la Ciénaga de Zapata.

Sosa dijo que vio caer algunas ramas y árboles de aguacates en las inmediaciones de su hogar. La Defensa Civil Municipal informó que en la localidad permanecían evacuadas 1,096 personas en 14 puntos, al mismo tiempo que se protegieron las tres bases de pesca y la infraestructura turística.

El fenómeno meteorológico bordeó los mares del sur de Cuba desde el fin de semana, provocando a su paso algunos daños sobre todo en los cultivos, inundaciones y crecidas de ríos, pero sin víctimas fatales en la mayor de las Antillas.

Elsa llegó a Cuba justo cuando la isla se encuentra en medio de un rebrote de coronavirus, por lo que el arribo del ciclón complica la situación sanitaria. Hasta ahora en la isla se han registrado más de 207,300 casos y unos 1,400 muertos, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Epidemiología.