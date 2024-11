Mueren decenas de personas en el Líbano y Gaza tras nueva ronda de bombardeos por parte de Israel

Israel no hizo comentarios sobre los ataques hasta el momento.

No hubo informes de víctimas de Dahiyeh, donde los temores de bombardeos israelíes impulsan una salida masiva de residentes cada noche.

Desde que estalló el conflicto entre Israel y Hezbollah el año pasado, más de 2,897 personas han muerto y 13,150 han resultado heridas en el Líbano, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, que no incluían todavía el número de víctimas del viernes. Las autoridades indicaron que una cuarta parte de las víctimas mortales eran mujeres y niños.

Israel dijo que había atacado infraestructura de Hamás y a un combatiente que operaba cerca del campamento de refugiados de Nuseirat, pero no comentó sobre los ataques fuera del campamento. Dijo que estaba al tanto de informes de bajas civiles y que estaba investigando. En un anuncio separado, el ejército israelí dijo que su ataque contra un vehículo en la ciudad sureña de Jan Yunis mató a un miembro importante del buró político de Hamas, Izz al-Din Kassab, y a su asistente, Ayman Ayesh.

Hamas confirmó la muerte de Kassab, quien no era muy conocido por el público. Israel alegó que era un coordinador entre guerrillas en Gaza.

Hasta el momento no había señales de un avance en las negociaciones para un alto el fuego en el Líbano o Gaza.

Hamás reiteró el viernes que cualquier alto el fuego debe ser permanente y debe incluir la retirada completa israelí de Gaza, y señaló que Israel sólo ha ofrecido una pausa temporal en la guerra y un aumento en los envíos de ayuda en las últimas negociaciones. No hubo comentarios de Israel por el momento.

“Las propuestas no satisfacen las necesidades integrales del pueblo palestino en términos de seguridad, estabilidad, alivio y reconstrucción”, dijo el alto funcionario de Hamás Bassem Naem, hablando primero a la televisión Al Aqsa de Hamas antes de confirmar la posición del grupo a The Associated Press.