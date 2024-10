Mujer de 66 años cae de un crucero de Royal Caribbean

Las autoridades suspendieron la búsqueda activa de una mujer de 66 años que cayó el martes, por la borda del crucero Allure of the Seas , de Royal Caribbean , aproximadamente a 17 millas al norte de Nassau, en Bahamas , confirmó la Guardia Costera .

Royal Caribbean brinda apoyo a familia de la mujer

El Allure of the Seas zarpó de Miami, Florida, el lunes en un viaje de cuatro días y tiene previsto regresar a ese puerto este viernes. El crucero, conocido como “In my Cruise Era” y con temática de Taylor Swift, no tiene nada que ver con la cantante.