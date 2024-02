Nayib Bukele acapara las miradas mientras busca la reelección en El Salvador

“Bukele es increíblemente popular, no solo en casa en El Salvador”, dijo Mattiace. “Vemos un creciente número de personas en países de toda América Latina que apoyan esta clase de populismo autoritario porque creen que podría ser la única forma de abordar niveles crecientes de violencia”.

En una entrevista el martes con The Associated Press, el compañero de fórmula de Bukele, el candidato a vicepresidente Félix Ulloa, reconoció que el gobierno ha “cometido errores” al detener a miles de personas que no habían cometido delitos. También admitió que las autoridades han marcado objetivos de detenciones.