Nuevo apagón nacional deja a Cuba sin electricidad, se suspenden actividades laborales y clases

Paulatinamente en la mañana comenzó a regresar la energía de manera muy lenta en algunos puntos del país y La Habana, constató The Associated Press, sobre todo en hospitales y algunas zonas residenciales.

“Cuando me levanté a las 8 de la mañana me enteré de que la corriente se había ido”, dijo a AP María del Carmen Montes, una empleada estatal, quien expresó su preocupación por la posible pérdida de los alimentos en las neveras. “No hay comida en el país y entonces uno compra un poco de comida en los negocios particulares porque en la bodega (estatal de productos subvencionados) no hay y se te echa a perder... porque no hay corriente”.