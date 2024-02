Piden la renuncia del ministro de Agricultura de Paraguay por discurso homofóbico

Agregó que “el que es hombre es hombre y la que es mujer es mujer. Pero, el que está perdido y no sabe a dónde está, no está permitido en ninguna escuela y le vamos a echar”.

La senadora opositora Celeste Amarilla , del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), calificó de lamentables y retrógradas las declaraciones del ministro. “Ninguna afirmación totalitaria o pensamiento totalitario puede hacernos avanzar. ¿Cómo vamos a elegir quién va a estudiar o no va a estudiar en un país cuya prioridad es salir de la pobreza?”, se preguntó Amarilla.

Por su parte, Paloma Vera, de la organización paraguaya Somosgay, dijo a The Associated Press que la discriminación por orientación sexual no sólo es moralmente incorrecta sino que es contraria a los “principios de igualdad y justicia que deben regir en nuestra sociedad”.